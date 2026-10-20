Приставы Подмосковья взыскали 114,6 млн руб долгов по страховым взносам

Судебные приставы Московской области с начала 2026 года взыскали и перечислили в Социальный фонд России 114,6 млн рублей задолженности по страховым взносам, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Домодедове приставы взыскали с транспортной компании около 3 млн рублей просроченных страховых взносов. Пристав Домодедовского городского отделения возбудила исполнительное производство, уведомила руководство и предупредила о принудительных мерах взыскания, административной и уголовной ответственности.

Пристав вынесла постановления об аресте денег на банковских счетах компании и взыскании исполнительского сбора в размере 469 тыс. рублей. Также она запретила регистрационные действия в отношении 73 автобусов перевозчика.

Арест счетов грозил парализовать операционную деятельность компании, а ограничения в отношении автопарка — создать проблемы с обслуживанием маршрутов. Руководство погасило около 3 млн рублей долга и уплатило 469 тыс. рублей исполнительского сбора.

В начале 2026 года сотрудники того же отделения уже обязали эту компанию погасить задолженность по страховым взносам на сумму около 4,4 млн рублей.

Страховые взносы — обязательные ежемесячные платежи работодателя за каждого сотрудника. Они формируют будущую государственную пенсию, обеспечивают право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, оплату больничных, лечение или компенсации при производственных травмах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.