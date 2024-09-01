Прибыль контейнерной отрасли выросла до 10,2 млрд долларов в 2024 году

Новый аналитический анализ контейнерной отрасли показал, что эта сфера продемонстрировала значительный рост прибыли во втором квартале 2024 года, достигнув отметки в 10,2 млрд долларов, пишет Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

В сравнении с данными первых трех месяцев 2024 года, контейнерная прибыль увеличилась практически в два раза. Речь идет о чистой прибыли крупнейших перевозчиков отрасли в мире, в число которых входят датская A.P. Moller-Maersk A/S и китайская Cosco Shipping Holdings Co.

В прошлом году в аналогичный период прибыль отрасли составляла 8,88 млрд долларов. Эксперт отрасли Джон Маккаун считает, что прибыль контейнерных перевозок и дальше будет расти.

По данным иностранного агентства, рост чистой прибыли стал возможен после того, как в Красном море изменили маршруты передвижения.