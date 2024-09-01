Прибыль контейнерной отрасли выросла до 10,2 млрд долларов в 2024 году

Bloomberg: контейнерная отрасль показала резкий рост во II квартале 2024 года
Экономика

Новый аналитический анализ контейнерной отрасли показал, что эта сфера продемонстрировала значительный рост прибыли во втором квартале 2024 года, достигнув отметки в 10,2 млрд долларов, пишет Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

В сравнении с данными первых трех месяцев 2024 года, контейнерная прибыль увеличилась практически в два раза. Речь идет о чистой прибыли крупнейших перевозчиков отрасли в мире, в число которых входят датская A.P. Moller-Maersk A/S и китайская Cosco Shipping Holdings Co.

В прошлом году в аналогичный период прибыль отрасли составляла 8,88 млрд долларов. Эксперт отрасли Джон Маккаун считает, что прибыль контейнерных перевозок и дальше будет расти.

По данным иностранного агентства, рост чистой прибыли стал возможен после того, как в Красном море изменили маршруты передвижения.