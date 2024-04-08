Прибыль «Хавейл Мотор Рус» в 2023 году превысила 7,5 млрд рублей

Оборот российского филиала китайского автоконцерна Great Wall (LLC «Haval Motor Rus») в 2023 году увеличился в четыре раза и составил 323 млрд рублей, что отражено в отчетности компании. Чистая прибыль компании увеличилась в 25,8 раза и превысила 7,5 млрд рублей, сообщает « Интерфакс ».

Ранее высокий оборот в рублевом эквиваленте среди зарубежных игроков на российском автомобильном рынке демонстрировали только филиалы Volkswagen и Toyota, которые также имели местные производственные заводы в России. Например, бывший филиал немецкого автоконцерна (теперь — LLC «AGR», ранее — LLC «Volkswagen Group Rus») за 2019 и 2021 годы показал оборот в 331 и 355 млрд рублей соответственно. Филиал Toyota (LLC «Toyota Motor») в 2021 году продемонстрировал оборот в 332 млрд рублей.

Конкуренты Great Wall на российском легковом автопроме — филиалы Chery и Geely — пока не опубликовали свои финансовые отчеты. В то же время официальный представитель Changan, который в 2023 году вошел в «большую четверку» китайских марок на российском рынке, сообщил о росте оборота до почти 125 млрд рублей, что в 22 раза выше уровня предыдущего года.

Себестоимость продаж LLC «Haval Motor Rus» увеличилась почти в 3,9 раза до 297,9 млрд рублей. Валовая прибыль составила более 25 млрд рублей, что в 6,4 раза выше предыдущего показателя. Коммерческие расходы возросли в 3,6 раза и составили около 14 млрд рублей.

Общий долг компании за год увеличился в 9,1 раза, достигнув 87,9 млрд рублей. Кредиторская задолженность выросла в 11 раз и составила 84,1 млрд рублей.

По оценкам «Автостата» на основе данных AO «PPK» (совместное предприятие агентства и оператора ЭПТС), продажи основного бренда Haval китайской Great Wall в России в 2023 году увеличились в 3,3 раза до 111,7 тысячи автомобилей.

Haval стала третьей по популярности маркой после Lada и Chery. Самой популярной моделью Haval в России оказался кроссовер Jolion, проданный за год в количестве 55,6 тысячи штук. Haval производится в полном цикле на тульском заводе Haval, где также выпускаются кроссоверы F7 и F7x, Dargo и рамный внедорожник H9.