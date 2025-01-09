Претендовать на пенсию в 2025 г и далее станет сложнее из-за накопления баллов

Россиянам станет сложнее претендовать на пенсию в 2025 году (и далее в 2026 году), так как накопление баллов будет зависеть от суммы заработка, а не от рабочего времени, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Минимальная сумма в месяц, которая принесет в конце 2025 года один пенсионный балл, теперь равна 22 991 рублю. Ограничен и максимальный размер трудового дохода — 230 тыс. рублей в месяц, которые принесут 10 баллов в конце года.

С каждым годом один и тот же оклад будет в конечном итоге приносить меньше пенсионных баллов, пояснил аналитик.

«Это нововведение сильно ударит по тем, кто работает в организациях или на ИП на полставки или четверть ставки по тем или иным причинам. К примеру, специфика профессии (уборщик, дворник, работники дошкольных и образовательных учреждений и т. д.) или образа жизни (например, домохозяйка, которая устроилась на полставки)», — прокомментировал Расторгуев.

По его словам, упор на размер заработка в первую очередь ударит по депрессивным регионам и малооплачиваемым профессиям. И наоборот, обеспечит более быстрое и комфортное получение пенсионного довольствия пенсионерам.