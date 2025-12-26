Премьер правительства Крыма назвал самые важные показатели 2025 года

В качестве главного успеха он отметил увеличение числа малых и средних предприятий на 13%, которые достигли отметки в 270 тысяч. Для сравнения, в 2014 году их насчитывалось лишь 89 тысяч. По словам Гоцанюка, такие цифры свидетельствуют о благоприятном климате для открытия и развития бизнеса в регионе.

Вторым важным показателем является рекордно низкий уровень безработицы в Крыму, составляющий 1,8%, что ниже, чем в среднем по России. Это, как подчеркнул глава Совмина, является историческим моментом, поскольку за весь постсоветский период таких результатов не было. В августе этот показатель снижался до 1,7%.

Третье достижение — увеличение жилищной площади на одного жителя республики до 21,5 кв. м. в сравнении с 15 кв. м в 2014 году. Задача к 2030 году — довести этот показатель до 25 кв. м. Гоцанюк отметил, что важен не только ввод нового жилья, но и его доступность для населения. Несмотря на то, что объемы продаж пока не соответствуют желаемым, правительство предоставляет меры поддержки, в частности, льготы для молодых семей, и готово оказывать помощь в приобретении жилья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.