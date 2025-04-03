Премьер Канады заявил, что пошлины Трампа кардинально изменят мировую торговлю

сегодня в 02:59

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что импортные пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом, приведут к фундаментальным изменениям в мировой торговле, сообщает РИА Новости .

По его словам, пошлины негативно повлияют и на экономику США, а также вызовут ответные меры со стороны Канады.

«Президент Трамп только что объявил о мерах, которые фундаментально изменят международную торговую систему», — отметил Карни.

США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, включая Украину.

В списке стран, к которым применят эти меры, нет РФ.

Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС. Трамп не раз заявлял, что европейцы должны покупать американские автомобили.