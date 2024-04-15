Премьер Белоруссии Головченко: инвестиции РФ в страну оставляют желать лучшего

Премьер-министр Белоруссии Алексей Головченко подчеркнул, что важной сферой совместной с РФ деятельности является инвестиционное сотрудничество. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с белорусским коллегой.

Головченко добавил, что РФ является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии. В прошлом году инвестиции составили 5,1 млрд долларов, увеличившись на треть к уровню 2022 года. При этом в рамках СНГ Беларусь для России находится на третьем месте по объему инвестирования. Первые два у Казахстана и Узбекистана.

«Качественные характеристики этих инвестиций, по моему мнению, также оставляют желать лучшего. Доля участия российских инвесторов в капитале — только 2% от всего объема прямых инвестиций из России», — отметил белорусский премьер-министр.

По его словам, в структуре прямых зарубежных инвестиций растет доля долговых инструментов и уменьшается доля реинвестирования.

Головченко добавил, что подписываемый в понедельник комплекс мероприятий, касающийся стимулирования инвестактивности двух государств, поспособствует приходу новых инвесторов из РФ и исполнению крупных проектов.

Он предложил делать инвестиции в сферу туризма и оздоровления., так как Беларусь — это одно из самых популярных направлений среди россиян.