Более 350 дефектов в содержании дворов Подмосковья устранили благодаря камерам

С начала мая работники коммунальных служб Подмосковья устранили около 355 недочетов в содержании территорий благодаря камерам «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

В Коломне, например, специалисты убрали мелкий мусор на детских площадках возле домов № 5, 7, 9 и 11 на улице Макеева, в селе Черкизово, возле домов № 1 и 2. Кроме того, сотрудники заменили или отремонтировали скамейки возле домов № 5, 5А, 5Б, 9, 7 на улице Зеленой и домов № 83 и 85 на улице Дзержинского.

Чистота контейнерных площадок — один из важных пунктов проверки, поэтому территории возле домов № 67, 71, 73 на улице Ленина и домов № 48 и 50 на улице Фрунзе были очищены от навалов мусора.

Цифровые решения стали неотъемлемой частью современной жизни. Благодаря камерам инспекторы следят за чистотой, даже когда находятся далеко. Для оценки качества уборки они могут просто выбрать нужный адрес, чтобы оценить состояние конкретного двора или общественной зоны через монитор.

В ГУСТ Подмосковья подчеркнули важность своевременного обнаружения и исправления замечаний. В противном случае ответственные организации, которые допустят задержки, будут привлечены к административной ответственности по упрощенной форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.