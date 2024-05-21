В России взлетели цены на кухни

Руководитель департамента развития каналов продаж «Кухонный Двор» Карина Гудова рассказала, что за первые четыре месяца 2024 года цены на кухни в России выросли в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом год назад, сообщает Газета.ru .

По словам Гудовой, рост цен связан не только с подорожанием материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран. Все это привело к увеличению затрат и времени на логистику, отметила эксперт.

Гудова спрогнозировала, что во втором полугодии 2024 года цены на кухни могут повыситься в пределах 5-7%. Она добавила, что на себестоимость кухонной мебели также могут влиять увеличение зарплат персонала на фоне беспрецедентно низкой безработицы и высокие ставки по кредитам для предприятий.

Кроме того, по данным компании Mr.Doors, минимальная цена меблировки детской комнаты в мае 2024 года составила около 120-150 тыс. рублей — на 10% выше аналогичного показателя 2023 года.