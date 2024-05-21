Главред Life.ru получила награду «Харизма влияния»

Автор проекта «Изнанка. Женщины» и главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк удостоилась награды «Харизма влияния» на дебютной церемонии вручения премии «Харизма года». Во время награждения журналистка заявила, что сегодня наблюдаются тенденции большого влияния женщин на формирование многополярного миропорядка, сообщает Life.ru .

По словам Денесюк, сейчас ее проект перерос в офлайн-формат. Благодаря этому, как отметила главный редактор издания, представительницы прекрасного пола могут обмениваться навыками и своим опытом, быть услышанными, самореализовываться и воплощать идеи в жизнь.

«Нам удалось в очередной раз показать, сколько силы в женщинах, как они проживают различные трудности и влияют на происходящее вокруг», — сказала Денесюк.

Премия «Харизма года» помогает женщинам раскрывать свою индивидуальную харизму и добиваться успеха в жизни, отмечается в статье издания.