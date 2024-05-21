Курс доллара впервые с 1 февраля упал до 90,41 рубля на Мосбирже

По итогам очередных торгов на Мосбирже, курс доллара впервые с 1 февраля понизился до отметки в 90,41 рубля, пишет ТАСС .

Официальный курс американской валюты составляет 90,4082 рубля. Этот показатель ниже предыдущего на 25 копеек. По данным на 18:37 по Москве, курс доллара опустился на 0,86% и составил 89,97 рубля.

Курс евро упал на 29 копеек. Его стоимость на 22 мая составит 98,2971 рубля. Курс юаня понизился всего на 5 копеек в сравнении с предыдущим значением и составил 12,4613 рубля.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что на этой неделе курс рубля могут укрепить данные Росстата. При этом стоимость доллара, по прогнозам, не превысит 92 рубля.