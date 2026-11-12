Представительница Химок приняла участие в Арабо-Африканском инвестсаммите

Саммит объединил представителей 43 стран. Его ключевой темой стали «Инвестиционные и экономические партнерства: содействие устойчивому развитию». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил участникам приветственное видеообращение.

Екатерина Борисова вошла в состав российской делегации. На дипломатическом приеме она передала приветственные адреса от руководителей женских общественных организаций России.

«Саммит был призван укреплять международное сотрудничество. Участники обсуждали возможности для торговли, инвестиций и стратегического партнерства в таких ключевых секторах, как инновации, технологии, промышленность, туризм. А также развитие культуры как инструмента «мягкой дипломатии», — отметила Екатерина Борисова.

Деловую программу дополнил культурный обмен между странами-участницами. Туристическая программа «Путешествие царей и тайны Нила» включала ряд тематических мероприятий.

Участие в саммите стало возможностью для развития внешнеэкономических и культурных связей, продвижения женского предпринимательства и общественных инициатив на международном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент из иностранных инвесторов в Подмосковье присутствуют три страны — это Китай, Индия и Беларусь.

«Взаимоотношения между Россией и Белоруссией сейчас как никогда важны, и мы видим, что наши лидеры делают все ради того, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет наших любимых стран. Кроме политической повестки, у нас достаточно заметное экономическое сотрудничество. Белорусские предприятия инвестируют в Подмосковье, чему мы очень рады», — заявил Воробьев.