Представители ОЭЗ Подмосковья заключили соглашения с ОАЭ и Турцией

Представители особых экономических зон из Подмосковья заключили меморандум о взаимопонимании с Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией в рамках второго Международного форума ОЭЗ, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Подписи под документом поставили представители свободных экономических зон из Аджман (ОАЭ) и Адана (Турция), а также подмосковные особые эконмические зоны«Дубна», «Исток», «Кашира-Парк» и «Максимиха».

«Подписание Меморандума знаменует начало новой главы сотрудничества между Подмосковьем, Турцией и ОАЭ, открывая большие возможности для всех участников. Поскольку стороны объединены общими интересами — развитием инфраструктуры и привлечением новых инвесторов. Главная цель Меморандума, в котором говорится об обмене услугами и инвестиционными возможностями — развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонами», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках форума представители иностранных делегаций также ознакомились с уникальным сервисом Single Window по сопровождению бизнеса на всех этапах — от выбора участка на территории особой экономической зоны до получения статуса резидента особой экономической зоны.

Представители 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран мира, среди которых Иран, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Беларусь, Узбекистан, собрались на площадке особой экономической зоны «Дубна», чтобы обсудить актуальные вопросы развития территорий с преференциальным режимом.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.