Представители китайской Фошани посетили транспортно-логистический центр Селятино

Сегодня начались праздничные мероприятия, посвященные единому Дню Наро-Фоминского городского округа и города воинской славы Наро-Фоминск. Представители города Фошань из Китайской Народной Республики посетили транспортно-логистический центр Селятино, который занимает значительное место в обеспечении экономических связей России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Члены делегации, в числе которых были и представители бизнеса, высоко оценили и нынешний уровень комплекса, и планы по его развитию. Уже сейчас грузооборот исчисляется десятками тысяч тонн в месяц, а в перспективе он должен увеличится вдвое.

С появлением железнодорожной ветки для обслуживания составов с контейнерами, а также отдельной развязки с Киевским шоссе Транспортно-логистический комплекс обеспечит наших жителей новыми рабочими местами, а также избавит Селятино от транспортной нагрузки.

«Китайским гостям понравилось и наше гостеприимство, и само предприятие. Горжусь тем, что этот центр обеспечивает новый уровень интеграции Московской области в систему международных экономических связей. Поздравляю всех сотрудников транспортно-логистического центра, всех жителей Селятино и Наро-Фоминского городского округа с нашим общим праздником! Пусть и у нас, и у наших побратимов в эти дни появятся новые поводы для общения и радости!» — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.