Представители фонда содействия инновациям посетили ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье

Представители фонда содействия инновациям (ФСИ) посетили особую экономическую зону «Дубна» в Подмосковье. В ходе визита они ознакомились с инновационными возможностями ОЭЗ и провели встречу с ее резидентами, где обсудили меры поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии приняли участие советник генерального директора ФСИ Иван Бортник, заместитель генерального директора ФСИ Андрей Жижин, представители Корпорации развития Московской области, подмосковного Агентства инвестиционного развития, фонда поддержки ВЭД Подмосковья, Московского областного гарантийного фонда, а также более 30 компаний-резидентов ОЭЗ и руководители предприятий НПК наукограда и студенты университета «Дубна».

Андрей Жижин представил пятилетний план фонда, рассказал о программах поддержки малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул важность включения резидентов ОЭЗ в Реестр малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития России для получения грантов ФСИ. Особое внимание было уделено поручению президента Владимира Путина об увеличении выручки МТК в семь раз к 2030 году по сравнению с уровнем 2023 года.

Фонд уделяет большое внимание развитию научно-технического творчества студентов и школьников. Иван Бортник отметил, что студенты могут успешно совмещать учебу с работой или предпринимательской деятельностью, создавать собственные инновационные проекты в малых технологических компаниях и участвовать в программе «Студенческий стартап».

Кроме мер поддержки по программам фонда содействия инновациям, участники встречи обсудили региональные меры поддержки производственных и малых технологических компаний, помощь экспортерам, поставляющих отечественную продукцию на внешние рынки, возможности льготного кредитования проектов, другие вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

Гости ознакомились с инфраструктурой ОЭЗ «Дубна» и посетили площадки трех резидентов, два из которых получили поддержку от ФСИ. Один из них — производитель робототехнических комплексов «Тарис». Компания создала геоинформационную систему IMUS — облачный геоинформационный сервис, позволяющий наносить на карту схемы подземных коммуникаций и использовать данные телеинспекции для картографирования, хранения, обработки и аналитики данных. Финансирование проекта от ФСИ составило около 20 млн рублей. Программа инвестора успешно прошла экспертизу Минцифры России и была внесена в единый реестр российского программного обеспечения.

В разные годы гранты от фонда содействия инновациям получили около 20 резидентов. Встреча в ОЭЗ показала, что наукоемкие предприятия заинтересованы в финансировании перспективных исследований, приобретении дорогостоящего оборудования, запуске новых линий и создании рабочих мест. Представители фонда заявили о готовности помогать в достижении этих целей для дальнейшего развития инфраструктурной площадки и региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.