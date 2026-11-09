Предпринимателям Подмосковья расскажут об уголовных рисках госконтрактов

Фото - © Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 10:12

Предприниматели Московской области смогут принять участие в вебинаре об уголовно-правовых рисках при исполнении госконтрактов. Он пройдет 18 ноября в 11:00 на платформе TrueConf, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вебинар «Зоны риска привлечения к уголовной ответственности для предпринимателя при исполнении госконтрактов» организуют по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Адвокатской палатой Московской области.

Участники рассмотрят правовую природу и систему уголовно-правовых рисков в государственных и муниципальных закупках. Спикеры разберут риски заказчика и подрядчика, меры их минимизации, а также смежные экономические, налоговые и бюджетные риски. Отдельной темой станет практический алгоритм безопасности.

Выступят почетный адвокат Московской области Лев Маркович Лялин — председатель научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области», а также Наталья Алексеевна Милюкова — адвокат Адвокатской палаты Московской области и эксперт этого совета.

Вебинар состоится 18 ноября в 11:00 на площадке TrueConf. Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6ae840074a052d51318c5139.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.