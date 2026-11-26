Предприниматели Воскресенска 25 ноября встретились с начальником межрайонной налоговой инспекции №18 по Московской области Галиной Тютиной. Участники обсудили изменения в налоговом законодательстве и практику их применения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча предпринимателей с начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №18 по Московской области Галиной Тютиной прошла 25 ноября в Торгово-промышленной палате городского округа Воскресенск.

Главной темой стали актуальные изменения в налоговом законодательстве. Участники разобрали нововведения и практику их применения, задали руководителю инспекции вопросы и получили разъяснения. Обсуждение касалось как общих изменений, так и частных ситуаций.

«Подобные встречи позволяют представителям бизнеса региона получать информацию о налоговых новациях из первых уст и оперативно уточнять практические аспекты их применения», — отметила первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.