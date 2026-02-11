Предприниматели Подмосковья получили 70 млн руб микрозаймов в 2025 г

В 2025 году предприниматели Подмосковья оформили микрозаймы на сумму 70 млн рублей по ставке ниже ключевой через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году предприниматели Московской области получили 70 млн рублей микрозаймов по ставке, которая в два раза ниже ключевой, используя цифровую платформу МСП.РФ. Всего по России через государственные микрофинансовые организации было выдано около 23 млрд рублей льготных займов, что на 26% больше, чем в 2024 году.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый бизнес стал активнее использовать сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ. В 2025 году им воспользовались около 8 тысяч предпринимателей из 83 регионов, что на 15% больше, чем годом ранее. Сервис обеспечил более половины объема микрофинансовой поддержки, запланированной в федеральном проекте «Малое и среднее предпринимательство».

Наиболее активно микрофинансирование использовали предприниматели из сферы услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (19%). Средняя ставка по льготным микрозаймам составила 8,4% годовых, что в 2–3 раза ниже рыночных условий и на 0,3% меньше, чем при традиционном получении средств в офлайн-формате.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана корпорацией МСП совместно с минэкономразвития РФ для повышения доступности мер поддержки бизнеса. Число пользователей платформы превышает 1,4 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.