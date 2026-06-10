Предприниматели Подмосковья победили в премии «Предприниматель года 2025»

Представители Московской области стали победителями и лауреатами Всероссийской премии «Предприниматель года 2025». Церемония награждения прошла на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Торжественная церемония закрытия премии состоялась на площадке инновационного кластера «Арт.Техноград». В этом году оргкомитет получил 646 заявок из 77 регионов России. Экспертный совет, в который вошли руководители ведущих российских компаний, определил 135 финалистов в 30 номинациях.

Среди победителей от Московской области — ООО «Ароматы тайги» (Алексей Васильев) в номинации «Сельское хозяйство», ООО «Устюггазсервис» (Виктор Чучин) в категории «Социально-ответственный бизнес», ООО «Сетиом» (Иван Шмидт) в номинации «Строительство» и ООО «ИПК «Индустрия» (Алексей Якубовский), признанное лучшим в категории «Импортозамещение и локализация».

Лауреатами премии стали ООО «Юридическая компания «Главбух» (Ксения Веткина) и ООО «ГОА» (Елена Сафонова) в номинации «Консалтинг», а также ООО «Харц Лабс» (Павел Сергеев) в категории «Импортозамещение и локализация». Награды также получили ИП Дарья Филиппова в номинации «Сфера услуг. Дети», ИП Любовь Хатамова в категории «Женское предпринимательство», ООО «Проинжиниринг» (Сергей Шаталов) в номинации «Производство» и ООО «Вим Тех» (Никита Шевченко) в категории «Креативная индустрия».

Организатором премии выступает ассоциация предпринимателей. Поддержка бизнеса в Подмосковье реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.