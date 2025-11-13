Предприниматели Подмосковья могут вернуть кешбэк 15% за супермаркеты

Малый и средний бизнес Подмосковья получил возможность вернуть 15% кешбэка за покупки в супермаркетах с помощью бизнес-карт. Акция продлится до 29 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба МТС Банка.

При этом стандартная программа лояльности по карте, включающая базовый кешбэк 0,5% на все покупки и повышенные 5% в пяти выбранных категориях, продолжает действовать.

Особенностью предложения является его совместимость с другой акцией — можно получать увеличенный кешбэк 10% на АЗС при выполнении условий обеих программ.

«Мы продолжаем улучшать условия по продуктам для малого и среднего бизнеса. Покупки в супермаркетах и на АЗС — наиболее частые категории трат по нашей бизнес-карте. Таким образом, мы решили ввести повышенный кешбэк именно по этим двум категориям, чтобы выгода от нашей программы лояльности была наиболее ощутимой. Кроме того, новые акции мотивируют чаще пользоваться бизнес-картой в повседневной жизни», — отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.

Для участия в акции необходимо открыть расчетный счет и оформить бизнес-карту в период с 1 ноября по 29 декабря 2025 года. Чтобы получать повышенный кешбэк, пользователю нужно подключиться к условиям акции и совершать покупки по карте на сумму свыше 20 тыс. рублей. Лимит начислений в категории «Супермаркеты» установлен в размере 10 тыс. рублей в месяц.

Бизнес-карта МТС Банка позиционируется как универсальное финансовое решение для предпринимателей, которое помогает эффективно управлять средствами. Ее выпуск и обслуживание бесплатны. Карта обеспечивает прозрачность расходов, моментальные отчеты по операциям и экономит время за счет отказа от посещения банковских отделений.