Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) объявил о старте Всероссийской премии «Экспортер года — 2025». В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 апреля по 31 мая включительно, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Конкурс открыт как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в конкурсе бесплатное.

Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победители первого этапа, который охватывает каждый федеральный округ, будут объявлены в июле. Затем среди компаний, занявших первое место на окружном этапе в своей категории, будут выбраны победители на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа, лучших экспортеров 2025 года, состоится осенью на Международном экспортном форуме «Сделано в России». Статуэтки победителям вручат высокопоставленные представители органов государственной власти страны.

«На протяжении многих лет проведения этого престижного конкурса в нем приняли участие тысячи компаний, каждая из которых продемонстрировала свои впечатляющие достижения. Эти успехи — лучшее подтверждение надежности и силы российского бизнеса, символ качества, который показывает миру потенциал нашей экономики. «Экспортер года» позволяет представить стране успешные примеры предпринимательства и инноваций, подчеркивающие динамичное развитие нашего экспорта и его готовность к международной конкуренции», — добавила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Премия «Экспортер года» в 2025 году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).

Основные номинации (МСП и крупный бизнес):

«Экспортер года в сфере промышленности»;

«Экспортер года в сфере машиностроения»;

«Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса»;

«Экспортер года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы);

«Экспортер года в сфере услуг»;

«Трейдер года».

Дополнительные номинации / крупный бизнес (можно выбрать в дополнение к основным):

«Ответственный экспортер (ESG)»;

«Лучшая женщина-экспортер»;

«Новая география».

Дополнительные номинации / МСП (можно выбрать в дополнение к основным):

«Ответственный экспортер (ESG)»;

«Лучшая женщина-экспортер»;

«Лучший молодой предприниматель-экспортер»;

«Прорыв года»;

«Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Подать заявку можно, заполнив электронную анкету на сайте премии. На начальном этапе экспортерам потребуется предоставить только электронную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а для компаний сегмента МСП — сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участвовать в конкурсе могут только компании, которые не имеют неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Иностранные юридические лица и организации, учредителями или участниками которых являются иностранные компании, не могут быть соискателями премии.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как всероссийский конкурс она проводится последние семь лет. За это время в конкурсе приняло участие более пяти тысяч уникальных компаний. Организаторами конкурсами выступают Российский экспортный центр, Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В состав группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и «Школа экспорта». Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе «Мой экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.