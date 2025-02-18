Предприниматели Подмосковья активно используют внесудебное урегулирование споров

В 2022 году между уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области и арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) было заключено соглашение о взаимодействии, направленное на развитие альтернативных способов разрешения экономических споров. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

За последние 5 лет количество предпринимателей, выбирающих арбитраж в качестве альтернативы государственным судам, выросло на 21,4%. Согласно отчету Арбитражного центра при РСПП, количество исков, принятых к производству в 2024 году, составило 528. Большая часть из них была связана со спорами, вытекающими из договоров купли-продажи и поставки — 58,9%, договоров подряда — 24,8%, договоров оказания услуг — 7%. Суммарно размер исковых требований превысил 101,8 млрд рублей.

«С каждым годом мы видим рост доверия бизнеса к арбитражу как оперативному и эффективному инструменту разрешения споров. Альтернативное судопроизводство позволяет предпринимателям не только экономить время и средства, но и решать вопросы в более комфортной и профессиональной среде», — отметила и. о. уполномоченного Наталья Чудакова.

Она также добавила, что сотрудничество с бизнес-омбудсменом позволило расширить информационную кампанию среди предпринимателей о возможностях третейского разбирательства. Арбитражный центр при РСПП, в свою очередь, продолжает работу по оптимизации процессов третейского разбирательства, внедрению цифровых решений и повышению уровня доверия бизнеса к альтернативным методам разрешения споров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.