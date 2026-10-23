Предприниматели Крыма могут возместить до 95% затрат на отдельные услуги

В Крыму бизнес может компенсировать до 95% стоимости услуг по продвижению продукции, регистрации товарных знаков и участию в выставках, сообщает Крымское информационное агентство .

О мерах господдержки рассказали 22 октября на Дне открытых дверей в Центре «Мой бизнес» Республики Крым. Встреча объединила представителей креативных индустрий, заинтересованных в развитии проектов, расширении рынков сбыта и продвижении местных брендов.

Участники узнали, как воспользоваться услугами Центра «Мой бизнес» и Центра кластерного развития, получить помощь в сертификации продукции и защите интеллектуальной собственности.

Одной из главных тем стали возможности Креативного кластера Крыма. Он объединяет 313 участников из сфер дизайна, моды, архитектуры, искусства, образования и народных художественных промыслов. С начала 2026 года экспертный совет кластера рассмотрел 46 заявок на господдержку и одобрил 40 из них.

В креативном секторе Крыма работают более 3,7 тысячи субъектов предпринимательства, которые обеспечивают занятость свыше 9 тысяч человек. Вклад отрасли в валовой региональный продукт составляет порядка 3%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.