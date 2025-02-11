Предпринимателей Подмосковья в апреле приглашают на бизнес-миссию в Узбекистан

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает подмосковных предпринимателей принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республику Узбекистан. Мероприятие пройдет с 22 по 24 апреля в г. Ташкент, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для участия в бизнес-миссии приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства из Подмосковья, активно развивающие экспортные каналы и планирующие начать поставки в Узбекистан. Предприниматели смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям и наладить торговые связи через двусторонние и многосторонние встречи в формате B2B.

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

Для участия необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/bmuzbekistan2025. Регистрация открыта до 14 февраля включительно. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Сергею Филиппову по телефону: 8(495)150-39-41 (доб. 14) или по электронной почте: fsn@exportmo.ru.

Помимо этого, Фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах Фонда можно узнать на сайте: https://exportmo.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.