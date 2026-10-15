Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-миссию в Шанхай

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут принять участие в международной бизнес-миссии в Шанхай 9–10 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Бизнес-миссия пройдет при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Программа рассчитана на малые и средние предприятия всех отраслей, заинтересованные в международном сотрудничестве и выходе на азиатский рынок.

Участники смогут представить продукцию потенциальным китайским партнерам, провести деловые переговоры и установить прямые контакты для торгово-экономического сотрудничества. Поездка также позволит изучить возможности китайского рынка и заложить основу для долгосрочных внешнеторговых связей.

Компаниям необходимо заранее ознакомиться с условиями программы и подать заявку на сайте фонда: https://exportmo.ru/bmchina2026.

Информация о мерах поддержки подмосковных экспортеров размещена на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.