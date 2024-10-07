Предпринимателей Подмосковья приглашают на встречу с бизнесом Вьетнама

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает подмосковные компании принять участие в международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Вьетнамской Республики. Мероприятие состоится 14 октября в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В бизнес-миссии будут участвовать компании-импортеры из Вьетнамской Республики, которые заинтересованы в косметической и уходовой продукции. Среди них — DALINK VIETNAM COMPANY LIMITED, VIETNAM RUTOP IMPORT EXPORT LIMITED COMPANY, AMT Import Export Trading Company Limited и WAXING HOUSE COMPANY LIMITED.

На мероприятии пройдут встречи с потенциальными покупателями российских товаров для обсуждения сотрудничества. Формат встреч подразумевает активное взаимодействие сторон, где клиенты смогут изучить продукты и выбрать наилучшие условия партнерства.

Мероприятие пройдет в очном формате 14 октября по адресу: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 1, секция В. Начало мероприятия в 10:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 11 октября.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Ульяне Самохваловой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 10) или по электронной почте info@exportmo.ru.

Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.