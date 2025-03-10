Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-миссию в Республику Сенегал

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает подмосковных предпринимателей принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республику Сенегал. Мероприятие пройдет с 10 по 12 апреля в г. Диамниадио, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К участию в бизнес-миссии приглашаются предприятия из Московской области, работающие в сфере энергетики, сельского хозяйства, нефтепереработки, горнодобывающей промышленности и современных цифровых технологий. Компании с активным развитием экспортных каналов и планами поставок в страны Западной Африки смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям и наладить торговые связи через двусторонние и многосторонние встречи.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Расходы по перелету, проживанию и визовому обеспечению участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

Для участия необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/forumsenegal. Регистрация открыта до 31 марта включительно. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Михаилу Иванову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 08) или по электронной почте ivanov@exportmo.ru.

Узнать больше о мерах поддержки для экспортеров можно на сайте: https://exportmo.ru/. Услуги фонда поддержки ВЭД МО предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.