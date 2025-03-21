Предпринимателей Подмосковья 24 марта приглашают на вебинар по экспорту в Ирак

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Экспорт в Ирак. Специфика и возможности рынка». Мероприятие состоится в онлайн-формате 24 марта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать больше о возможностях выхода на рынок Ирака и особенностях ведения бизнеса.

Спикером выступит генеральный директор компании «AL RAIED EXPORT — Москва» Юлия Куварзина. Эксперт расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли и ценовую структуру рынка, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках.

Вебинар пройдет 24 марта с 11:30 до 12:30. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/iraq2025. Регистрация открыта до 10:00 24 марта. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает различную поддержку и услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.