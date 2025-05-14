Предпринимателей Подмосковья 20 мая приглашают на вебинар по экспорту в Монголию

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представительством РФ в Монголии». Мероприятие состоится в онлайн-формате 20 мая, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать больше о возможностях выхода на рынок Монголии, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства.

Спикером вебинара выступит Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев. Эксперт расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке со стороны государства.

Вебинар пройдет 20 мая с 11:00 до 12:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/chasstorgpredommongolia2025. Регистрация открыта до 10:00 20 мая. Ссылка на вебинар придет на почту. По вопросам заполнения формы можно обратиться в Фонд поддержки ВЭД МО по телефону: 8(495)150-39-41 или по электронной почте: info@exportmo.ru.

Фонд оказывает различную поддержку и услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда: https://exportmo.ru.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.