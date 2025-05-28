Предпринимателей Павлово-Посадского округа поздравили с праздником

сегодня в 11:35

В Павлово-Посадском округе состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню российского предпринимательства, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава округа Денис Семёнов вместе с первым заместителем Филиппом Ефановым и президентом Восточной ТПП Московской области Маргаритой Смирновой вручили награды наиболее активным представителям бизнес-сообщества.

В церемонии участвовали представители ведущих банков страны. Отмечен вклад более 4 тысяч местных предприятий МСП. Особое внимание уделено социальной ответственности бизнеса

«Ваш труд делает наш округ комфортнее и перспективнее», — подчеркнул Денис Семёнов, поздравляя предпринимателей. Он отметил их роль в создании рабочих мест и реализации важных социальных проектов.

Праздник, учреждённый в 2007 году указом Президента России, стал традиционной площадкой для признания заслуг бизнес-сообщества. В этом году особое внимание уделялось предпринимателям, поддерживающим образовательные и благотворительные инициативы.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.