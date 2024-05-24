Предприятия Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Экспортер года»

Российский экспортный центр начал прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Заявки принимаются до 30 июня. Участие бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится среди крупных предприятий, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Победители и призеры конкурса будут определены в два этапа. Первый этап пройдет в каждом федеральном округе с августа по сентябрь. Затем, с сентября по октябрь, из компаний, занявших первые места на окружном этапе, выберут победителей и призеров на федеральном уровне.

Церемония награждения пройдет в октябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государства.

Побороться за звание лучшего экспортера страны можно в 20 номинациях. Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте. Участие бесплатное.

Премия «Экспортер года» учреждена правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.