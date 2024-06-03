сегодня в 18:27

Предприятия Подмосковья могут получить выплату до 50 млн на погашение кредитов

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение грантов регионального фонда развития промышленности, которые можно будет использовать на погашение основной части процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестпроектов на территории региона. Заявку можно подать до 10 июня включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

«Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП составляет 565 млн рублей. Распределение средств будет осуществляться на конкурсной основе. Подать заявку на получение поддержки до 50 млн рублей на компенсацию части процентов по кредитам могут предприниматели, которые реализуют на территории региона инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности», — сказала запредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Минимальная сумма кредита, под который можно будет получить грант, составляет 30 млн. рублей.

Подать заявку на получение гранта можно через систему электронного документооборота.

Срок рассмотрения заявки — 10 рабочих дней.

Дополнительные конкурсы Фонд развития промышленности Московской области планирует провести в сентябре и декабре этого года.

Подробности о программе, условиях участия и способах подачи заявки можно узнать на сайте ФРП Московской области.

Дополнительную информацию или консультацию можно получить по телефону: 8 (495) 136 99 09.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.