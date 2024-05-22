Предприятия Химок отгрузили товаров на сумму 109 млрд рублей в I квартале 2024 г

По итогам первого квартала 2024 года предприятия Химок выполнили работ и отгрузили товаров на сумму 109 млрд рублей, что на 21,2% выше прошлогодних показателей аналогичного периода, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

На 30% вырос объем отгружаемой продукции обрабатывающих производств, в логистике — на 14,4%, гостиничной деятельности и недвижимости — рост в 1,5 раза в каждой сфере.

Оборот розничной торговли составил 46,1 млрд рублей, превысив уровень января — марта 2023 года в 1,5 раза. Доля онлайн-покупок в общем объеме розничных продажах достигла 12,3%.

По итогам января — февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 16,4% и составила 120 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.