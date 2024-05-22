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Предприятия Балашихи отгрузили товаров на 49 млрд рублей с января по март

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Балашихи в январе — марте 2024 года составил 49 млрд рублей, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Поддержку экономике городского округа оказали профессиональная и научно-техническая деятельность (рост в 5 раз), обрабатывающие производства (+21,5%), а также сектор производства и распределения электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха (+12,8%).

В обрабатывающих производствах наиболее высокие темпы продемонстрировало производство химических продуктов и веществ (рост в 2 раза).

Оборот розничной торговли составил 38 млрд рублей, что на 37,4% выше соответствующего уровня 2023 года. Доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли достиг 10,2%.

По итогам января — февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 17,7% до 90 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.