Предприятие в Серпухове планирует выпускать новые виды импортозамещенного картона

ООО «Серпуховская бумага», на котором трудятся 120 человек, планирует приобрести современное оборудование и запустить линию по выпуску картона, используемого в качестве диэлектрика при производстве электрических машин, трансформаторов и силового электрооборудования. Сейчас значительный объем этой продукции российские компании закупают в Китае, так что это позволит снизить зависимость от импортных поставок, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы Александр Коган на встрече со специалистами предприятия рассказал о возможности воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными Народной программой «Единой России». В частности, речь шла о получении займов и кредитов на приобретение оборудования в объеме до 500 млн рублей, а также субсидировании процентных ставок.

«Представленный бизнес-план по запуску новой производственной линии говорит о серьезных перспективах. Срок окупаемости проекта составляет от пяти до семи лет. Не только Серпухов, но и вся Московская область заинтересована в развитии такого производства», — подчеркнул Александр Коган.

Он добавил, что намерен проработать возможности поддержки проекта с профильными ведомствами, в том числе с Министерством промышленности и торговли и Министерством инвестиций Московской области.

«Важно, чтобы модернизация принесла предприятию не только экономический эффект, но и новые рабочие места, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет региона», — добавил парламентарий.

В народной программе «Единой России» особое внимание уделяется вопросам развития экономики. По этому параметру Московская область входит в топ-3 регионов — наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. За последние пять лет объем промышленного производства в Подмосковье увеличился вдвое, создано более 400 тысяч новых рабочих мест. До 2031 года в Подмосковье планируется создать еще около 460 тысяч новых рабочих мест. На сопровождении региональных властей сейчас находится порядка 1800 инвестпроектов.

ООО «Серпуховская бумага» работает уже более 145 лет и выпускает в год около 4 тысяч тонн картона. Предприятие специализируется на производстве материалов для трансформаторов и силового электрооборудования. В ассортимент входят электроизоляционный, прокладочный и технический картон, а также бумага различного назначения.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.