Предприятие в Серпухове планирует выпускать новые виды импортозамещенного картона
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
ООО «Серпуховская бумага», на котором трудятся 120 человек, планирует приобрести современное оборудование и запустить линию по выпуску картона, используемого в качестве диэлектрика при производстве электрических машин, трансформаторов и силового электрооборудования. Сейчас значительный объем этой продукции российские компании закупают в Китае, так что это позволит снизить зависимость от импортных поставок, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Депутат Госдумы Александр Коган на встрече со специалистами предприятия рассказал о возможности воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными Народной программой «Единой России». В частности, речь шла о получении займов и кредитов на приобретение оборудования в объеме до 500 млн рублей, а также субсидировании процентных ставок.
«Представленный бизнес-план по запуску новой производственной линии говорит о серьезных перспективах. Срок окупаемости проекта составляет от пяти до семи лет. Не только Серпухов, но и вся Московская область заинтересована в развитии такого производства», — подчеркнул Александр Коган.
Он добавил, что намерен проработать возможности поддержки проекта с профильными ведомствами, в том числе с Министерством промышленности и торговли и Министерством инвестиций Московской области.
«Важно, чтобы модернизация принесла предприятию не только экономический эффект, но и новые рабочие места, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет региона», — добавил парламентарий.
В народной программе «Единой России» особое внимание уделяется вопросам развития экономики. По этому параметру Московская область входит в топ-3 регионов — наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. За последние пять лет объем промышленного производства в Подмосковье увеличился вдвое, создано более 400 тысяч новых рабочих мест. До 2031 года в Подмосковье планируется создать еще около 460 тысяч новых рабочих мест. На сопровождении региональных властей сейчас находится порядка 1800 инвестпроектов.
ООО «Серпуховская бумага» работает уже более 145 лет и выпускает в год около 4 тысяч тонн картона. Предприятие специализируется на производстве материалов для трансформаторов и силового электрооборудования. В ассортимент входят электроизоляционный, прокладочный и технический картон, а также бумага различного назначения.
Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов