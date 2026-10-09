Предприятие в Химках изготовило 580 тыс изделий для 3D-принтеров за полгода

Производитель материалов для 3D-печати РЭК за полгода работы в Химках выпустил более 50 тонн материала и изготовил 580 тысяч изделий для 3D-принтеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Российский производитель материалов для 3D-печати РЭК начал работу в Химках в апреле 2026 года. За это время предприятие выпустило более 50 тысяч единиц продукции для изготовления деталей на 3D-принтерах. Материалы используют для создания прототипов, функциональных деталей и производственной оснастки.

Предприятие изготавливает полимерную нить диаметром 1,75 мм, 1,8 мм и 2,85 мм для разных моделей 3D-принтеров. Готовые изделия производят на специальных литьевых машинах: расплавленный пластик впрыскивают в форму под давлением.

Компания также выпускает гибкие материалы, термостойкие инженерные полимеры и композиты, усиленные углеродным и стеклянным волокном. Ассортимент материалов для 3D-печати включает почти 200 товарных позиций с разными составами, цветами и фасовками.

Полимерные нити РЭК сопровождаются техническими паспортами и паспортами качества. Все материалы изготавливают по зарегистрированным техническим условиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.