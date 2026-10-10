Легендарный «Рижский бальзам» объявил о банкротстве

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Amber Latvijas balzams — компания, выпускавшая легендарный «Рижский бальзам», — объявила о банкротстве. Об этом пишет Mash .

Причинами закрытия стали долги в 28 млн евро и потеря российского рынка.

Собрание акционеров, на котором компания объявит о начале процедуры банкротства, совет директоров запланировал на 3 ноября.

О финансовых проблемах фирмы стало известно зимой 2026-го. Тогда сообщалось, что она задолжала 28 млн евро.

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