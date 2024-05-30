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Предприятие по производству шоколада появится в округе Шатура

Администрация г. о. Шатура 29 мая посетила новое строящееся предприятие по производству шоколада в п. Осаново‑Дубовое, сообщается на сайте администрации горокруга.

Инвестором выкуплен полуразрушенный земельно-имущественный комплекс и сейчас проводятся обширные работы по его восстановлению.

В рамках проекта на 1 этапе планируется полная реконструкция существующих площадей, тех.присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, восстановление и благоустройство территории, установка современного оборудования.

Политика предприятия строится на приоритете качества продукта, поэтому в производстве будут использоваться исключительно ингредиенты от лучших зарубежных поставщиков: какао-бобы из Латинской Америки и Африки, натуральные молочные продукты, а продукция изготавливаться по эксклюзивным рецептурам на современном оборудовании. Произведенные глазури подойдут для производства плиток, формовки шоколадных фигурок, глазирования творожных сырков, орешков, фруктов, печенья и др.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.