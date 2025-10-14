Предложение установить предел цен на топливо только ухудшит ситуацию — эксперт

Общественники предлагают установить предел цен на топливо в России и ограничить стоимость литра могут уровнем прошлого года с учётом инфляции. Однако подобная история только ухудшит ситуацию с бензином в России, заявила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

ФАС и сейчас следит за тем, чтобы цены росли в пределах инфляции, говорит она.

ВИНКИ (вертикально интегрированные нефтяные компании) производят, перерабатывают и отправляют себе на АЗС топливо по одной цене, независимые компании делают оптовые закупки по другой и продают у себя на АЗС дороже, объясняет эксперт.

«Как минимум эти независимые АЗС точно будут закрываться еще быстрее, чем сейчас. И всегда при запретах начинает работать черный, серый рынок, появляются перекупы, нелегальный бизнес. Это было доказано за всю историю много раз», — считает Бунина.

Президент РФ уже ввел мораторий на обнуление топливного демпфера, который должен стабилизировать цены на топливо. Также правительство продлило запрет на экспорт бензина и был введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и для не производителей, напоминает эксперт.

По ее мнению, это максимальные меры, которые могли бы быть приняты для стабилизации ситуации на рынке.

Ранее стало известно о предложении Национального автомобильного союза установить максимально допустимые цены на АЗС.