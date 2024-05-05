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Правительство РФ выделит средства на расчистку рек и берегоукрепительные работы

Правительство России выделит средства на расчистку рек, а также на берегоукрепительные работы, сообщает пресс-служба правительства России.

Так, дополнительное финансирование будет выделено для Волгоградской области.

Там в 2024 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» завершат мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги.

Данный проект направлен на улучшение экологического состояния рек за счет сокращения объемов загрязненных сточных вод.

В Иркутской области за счет федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района.

Такие работы предотвратят разрушение берега из-за вод Ангары. Также получится защитить от подтопления жилые дома.