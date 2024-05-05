Правительство РФ выделит средства на расчистку рек и берегоукрепительные работы
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Правительство России выделит средства на расчистку рек, а также на берегоукрепительные работы, сообщает пресс-служба правительства России.
Так, дополнительное финансирование будет выделено для Волгоградской области.
Там в 2024 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» завершат мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги.
Данный проект направлен на улучшение экологического состояния рек за счет сокращения объемов загрязненных сточных вод.
В Иркутской области за счет федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района.
Такие работы предотвратят разрушение берега из-за вод Ангары. Также получится защитить от подтопления жилые дома.