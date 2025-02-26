Правительство РФ поддержало удвоение длительности сверхурочного труда

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что власти страны в целом согласны с предложением бизнеса смягчить ограничение по длительности сверхурочных работ для решения проблемы дефицита кадров, сообщает «Интерфакс» .

Согласно статье 99 Трудового кодекса РФ, продолжительность сверхурочной работы сотрудника не должна быть больше 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

На сегодняшний день предприниматели, по словам главы РСПП, обсуждают с властями увеличение данного требования самое малое со 120 до 240 часов в год.

«Правительство согласовало нам позицию. Спасибо Минэкономразвития, они здесь активную позицию занимали по поддержке этих инициатив. Но и правительство в целом», — уточнил Шохин на пленарной сессии форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

По его словам, 200 тыс. сотрудников компаний привлекли дополнительно за счет данной инициативы и снятия некоторых других ограничений.

Он рассказал, что запланировано провести совещание у замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по этому вопросу. А также согласовать предлагаемые бизнесом инициативы с администрацией президента, где опасаются, что из-за смягчения по сверхурочному труду может быть чрезмерная эксплуатация работников.

«Но, кстати сказать, мы считаем, что большое количество самозанятых — это, вообще-то говоря, подработка у людей часто. Они не могут в силу ограничений на своем рабочем месте заработать, поэтому вынуждены, кажется, искать другие способы», — пояснил президент РСПП.

Специалист считает, что лучше стремление людей к допзаработку легализовать и дать им возможность работать, если они хотят.