Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2026–2028 годы

По итогам заседания правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о финансовых приоритетах страны на ближайшие 3 года, сообщает РИА Новости .

Правительство делает упор на социальную поддержку граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности. До 1 октября остальные вопросы должны быть проработаны и направлены в Госдуму.

В проект бюджета заложены новая семейная выплата для нуждающихся с двумя и более детьми и программа маткапитала (более 1,8 трлн руб.), семейная ипотека (1,8 трлн руб.), дополнительно может быть направлено на льготную ипотеку еще более 230 млрд руб. в этом году.

Также бюджет подразумевает улучшение жилищного фонда (более 2 трлн руб.), нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» (более 900 млрд руб.), развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту «Семья» (более 10 трлн руб.), ремонт детских садов (более 50 млрд руб.) и школ (более 290 млрд руб.).

На строительство 150 учебных заведений направят почти 110 млрд руб., на модернизацию общежитий университетов — более 70 млрд руб. При этом проект сохраняет условия для роста зарплат и доходов.

Регионы получат кредиты на развитие инфраструктуры — по 150 млрд ежегодно до 2030 года. Финансирование дорожного хозяйства составит 4,6 трлн руб., коммунальной инфраструктуры — более 182 млрд руб.

Также Минфин предложил пересмотреть НДС с 20 до 22%. Льготную ставку для социально значимых товаров планируется сохранить на уровне 10%. Со следующего года предлагается ввести 5-процентный налог на принятые букмекерскими конторами ставки, а на прибыль контор — в 25%.

