Правительство РФ одобрило поправки в законе о бюджете

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет проектов, который включает себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и поправки в налоговый и бюджетный кодексы, сообщает пресс-служба российского правительства