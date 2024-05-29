Правительство РФ одобрило поправки в законе о бюджете
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет проектов, который включает себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и поправки в налоговый и бюджетный кодексы, сообщает пресс-служба российского правительства
Поправки предложило министерство финансов России. Пакет рассмотрят на заседании правительства 30 мая.
После рассмотрения работу над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжат на площадке Госдумы вместе с парламентом.
Также в этой работе примут участие представители бизнеса, экспертные и общественные объединения.