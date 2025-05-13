Правительство предложило железнодорожные субсидии и налоговые отсрочки для шахтеров

Президент Владимир Путин одобрил пакет экстренных мер поддержки угольной отрасли, которая в прошлом году столкнулась с рекордными убытками в 112,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости» .

Соответствующую резолюцию глава государства наложил на доклад вице-премьера Александра Новака, предложившего комплекс антикризисных шагов, утверждает издание.

Основные инициативы включают введение с 1 мая 12,8-процентной скидки на железнодорожные перевозки угля в западные и южные порты, а также восстановление льготных тарифных коэффициентов. Для компенсации потерь РЖД получит бюджетные субсидии. Отдельное внимание уделено экспортным маршрутам — вслед за Кузбассом аналогичные соглашения о гарантированном вывозе угля заключат с предприятиями Хакасии.

Финансовую реабилитацию проблемных компаний поручено организовать ВЭБ.РФ, который займётся реструктуризацией долгов перспективных предприятий и банкротством неперспективных. Наиболее пострадавшим игрокам отрасли предоставят отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам. Параллельно планируется активизировать переговоры с Китаем и Индией об отмене дискриминационных пошлин на российский уголь.

Кризис в отрасли, по данным правительства, вызван сочетанием неблагоприятных факторов: обвалом мировых цен, санкционными ограничениями, приводящими к 60-процентным дисконтам, и ростом логистических издержек. В зоне риска оказались 30 предприятий с совокупным объёмом добычи около 30 млн тонн в год. Принятые меры призваны стабилизировать ситуацию до нормализации конъюнктуры на мировых рынках.