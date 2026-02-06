Правительство Подмосковья и АСИ подписали соглашение о развитии креативных индустрий

Правительство Московской области и агентство стратегических инициатив заключили соглашение о внедрении регионального стандарта развития креативных индустрий. Документ предусматривает создание единой «дорожной карты» из 12 шагов для поддержки компаний этого сектора, сообщает пресс-служба и министерства инвестиций региона.

Соглашение между правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив направлено на развитие креативных индустрий региона. Региональный стандарт, разработанный по поручению президента России, включает 12 шагов, которые помогут создать условия для роста компаний в этой сфере.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что малый и средний бизнес составляет треть экономики Подмосковья, а выручка креативных компаний в 2024 году превысила 300 млрд рублей. По ее словам, соглашение станет новым этапом поддержки креативного сектора.

В регионе действует программа «100% Подмосковье», позволяющая предпринимателям представлять свою продукцию на выставках и ярмарках. Директор центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде подчеркнула, что Московская область входит в тройку лидеров по объему добавленной стоимости в креативных индустриях России. Внедрение стандарта поможет запускать новые проекты, привлекать инвестиции и расширять рынки сбыта.

К креативным индустриям относятся архитектура, урбанистика, мода, дизайн, музыка, разработка игр, программное обеспечение, народные промыслы и гастрономия. Подать заявку на включение в реестр креативных индустрий можно онлайн на портале РПГУ. Дополнительная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области и по телефону 0150.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.