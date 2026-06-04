Практику роботизации складов Подмосковья внедрят в регионах

Опыт Московской области по роботизации складов и логистических комплексов в формате «5 звезд» планируют тиражировать в других регионах России. Подход получил высокую федеральную оценку и может быть масштабирован на уровне страны, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева представила практику региона на открытии завода по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения компании «Семаргл». Предприятие запустили на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» при участии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.

«Повышение уровня роботизации — проект в масштабах всей страны, и каждый регион подходит к его реализации по-своему. Сегодня Подмосковье — в числе лидеров по уровню роботизации и на первом месте по вводу складской и производственной недвижимости: уже построено 9,5 млн кв. метров складов, еще 5,5 млн находятся в стадии строительства. Для региона развитие роботизации напрямую связано с логистикой», — отметила Екатерина Зиновьева.

Специалисты министерства проанализировали складские процессы и выделили пять ключевых операций. На их основе разработан стандарт роботизации «5 звезд», который предусматривает автоматизацию от трех до пяти операций в зависимости от площади объекта. Новые склады будут строить по этому стандарту: на небольших объектах роботизируют минимум три операции, на складах площадью от 100 тыс. кв. метров — все пять.

Полностью автоматизированные комплексы уже работают в Подольске — в логистических центрах «Глория Джинс» и «Магнит». Там внедрены все пять операций, что позволяет сократить сроки обработки грузов и уменьшить потребность в персонале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.