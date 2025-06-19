Повышение тарифов ЖКХ с июля и борьба с инфляцией: как они соотносятся

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги является экономически обоснованным решением и не противоречит целям борьбы с инфляцией, такое мнение высказал министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ-2025.

С точки зрения министерства макроэкономические тарифы на ЖКХ обоснованы, подчеркнул он.

«Почему такой тариф на ЖКХ? Давайте не забывать о ряде принятых решений по надбавкам в электроэнергетике. Почему мы должны за счет одной отрасли, например, ЖКХ, тормозить инфляцию? У нас с 2019 по 2024 год инфляция, то есть индекс потребительских цен, была 51%. А предельный индекс оплаты гражданами ЖКУ — 40%», — отметил Решетников.

Если учесть, что регионы установили еще несколько процентных пунктов (п. п.), то в целом тарифы на ЖКХ недоиндексированы до уровня потребительских цен примерно на 15 п. п. за 6 лет, добавил он.

При том, что затраты в ЖКХ за это время росли быстрее индекса потребительских цен, потому что есть строительная инфляция, инфляция, связанная с машиностроительной продукцией. Также электроэнергия быстро дорожала, пояснил Решетников.

«В результате у нас вымылись средства на инвестиционные программы, есть проблемы с заработной платой, потому что отрасль стала неконкурентоспособной. ЖКХ у нас снова стало социальной отраслью. За 6 лет мы возвращаем ее на финансирование из бюджета», — отметил министр экономического развития.