Повышение НДС с 2026 года: последствия для экономики, влияние на бизнес и цены

Повышение ставки НДС с 20% до 22% с нового года — не просто очередное налоговое изменение. Увеличение ставки на 2% окажет системное давление на всю экономику, запустив цепную реакцию роста издержек и цен по всей цепочке поставок, а высокие инфляционные ожидания бизнеса уже ускоряют этот процесс, сообщил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

«Я считаю, что повышение налога на добавленную стоимость — это не просто точечное изменение налоговой ставки, а фактор, который оказывает системное давление на экономику через ожидания и поведение бизнеса», — высказал мнение эксперт.

Помимо НДС, в принятом осенью бюджете был заложен целый ряд решений, потенциально проинфляционных по своей природе: рост налоговой нагрузки, отмена части льготных режимов и программ поддержки, ужесточение условий для малого и среднего бизнеса. Все эти элементы рынок воспринимает в комплексе, подчеркнул Перелешин.

По его словам, важно понимать, что эффект от повышения НДС не ограничивается компаниями, на которые он распространяется напрямую. В реальности налог транслируется по всей цепочке создания стоимости: от поставщиков сырья и логистики до подрядчиков, дистрибьюторов и конечного продавца. Даже бизнесы, формально не подпадающие под новые ставки, вынуждены пересматривать цены, поскольку растут издержки у их контрагентов. В этом смысле НДС выступает катализатором более широкого ценового сдвига.

«Отдельно стоит отметить роль инфляционных ожиданий, которые хорошо прослеживаются через доходности на первичном долговом рынке. Сегодня они у бизнеса остаются высокими, и это уже не абстрактный психологический фактор, а практическое основание для пересмотра финансовых моделей, контрактов и инвестиционных планов. Компании уже в конце 2025 года стали закладывать рост налогов и издержек в цены, тарифы и условия сделок, тем самым ускоряя реализацию этих ожиданий в реальной экономике», — отметил Перелешин.

