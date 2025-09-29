Финансист рассказал, как повышение НДС отразится на российском бизнесе

Главная причина повышения НДС в России — рост дефицита бюджета. При этом рост ставки налога неизбежно повлечет за собой рост цен и отрицательно скажется на инфляции, сообщил РИАМО финансовый советник Алексей Родин.

По предварительным оценкам, после повышения НДС с 20% до 22% федеральный бюджет получит дополнительные 1-2 трлн рублей в год. Средства от этих поступлений направят на финансирование обороны и безопасности.

Повышение НДС затронет практически все товары, за исключением социально значимых товаров и услуг, для которых действовали и будут действовать льготные ставки НДС, отметил эксперт.

«Повышение налога повлечет за собой рост цен, что негативно скажется на инфляции, которая вырастит, по моим оценкам, на 0,5-1,5% в годовом выражении», — сказал Родин.

Также снизится покупательская способность населения, что негативно отразится на российском бизнесе, добавил финансовый советник.

