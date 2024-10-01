Повышение ключевой ставки ЦБ в октябре нужно для низкой стабильной инфляции

В августе 2024 года годовая инфляция в целом по РФ составила 9,1%. При этом ценовое давление остается высоким, инфляционные ожидания россиян также растут. В таких условиях регулятор допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре, сообщил начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов.

Согласно данным Росстата, в августе 2024 года годовая инфляция в целом по России почти не изменилась, по сравнению с июлем, и составила 9,1%. При этом инфляционные ожидания россиян и краткосрочные ценовые ожидания бизнеса как в целом по России, так и в Москве, и Московской области в сентябре продолжили рост.

В такой ситуации Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 25 октября 2024 года, сказал Марданов.

Для того чтобы инфляция вернулась к цели после вызовов последних лет и закрепилась на ней, необходимо поддержание жесткой ДКП продолжительное время, отметил он.

«Низкая и стабильная инфляция дает возможность компаниям лучше планировать свою деятельность, рассчитывать издержки и инвестиции, а также повышает доступность долгового и долевого финансирования», — подчеркнул начальник ГУ Банка России по ЦФО на встрече с бизнес-сообществом Московского региона.